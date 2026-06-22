Сергей Разумовский

Новым главным тренером Жироны назначен Кике Альварес. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Соглашение с 50-летним специалистом официально подтверждено, однако его детали пока не разглашаются. Перед Альваресом поставлена конкретная задача — вернуть Жирону в Ла Лигу после вылета команды по итогам прошлого сезона.

На посту главного тренера Кике Альварес сменил Мичела Санчеса, под руководством которого команда завершила сезон на 19-м месте в чемпионате Испании и покинула элитный дивизион.

Для Альвареса Жирона хорошо знакома. До назначения в первую команду он возглавлял Жирону-2, с которой работал с 2024 года. В прошлом сезоне вторая команда клуба под его руководством заняла 7-е место в Сегунде КИФФ — четвертом по силе дивизионе испанского футбола.

В настоящее время в составе Жироны находятся сразу четверо украинских футболистов: Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Александр Пищур. Именно под руководством нового тренера они будут готовиться к сезону, если трое из них не найдут себе новые клубы.

Напомним, что Пищур перешел уже в это трансферное окно.