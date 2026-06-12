Сергей Разумовский

Жирона официально объявила о переходе украинского форварда Александра Пищура. 21-летний нападающий перешел в испанский клуб из венгерского Дьора, о чем сообщила пресс-служба каталонцев.

Соглашение украинца с Жироной рассчитано на длительный срок — до лета 2031 года. По данным СМИ, каталонцы заплатили Дьору за трансфер нападающего около одного миллиона евро. При этом Transfermarkt в настоящее время оценивает рыночную стоимость украинского футболиста в 350 тысяч евро.

Отдельно стоит отметить антропометрию новичка каталонцев: рост Пищура составляет 204 сантиметра, что делает его классическим таранным нападающим и потенциально важной опцией для игры в штрафной площадке.

В сезоне 2025/26 Пищур сыграл 36 матчей на клубном уровне. В этих поединках форвард отличился пятью забитыми мячами и двумя ассистами.

Прошлый сезон для Жироны сложился неудачно. Команда набрала 41 очко в 38 турах чемпионата Испании, финишировала 19-й в таблице Ла Лиги и по итогам кампании потеряла место в элитном дивизионе.