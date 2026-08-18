Сергей Разумовский

Жирона открыла дисциплинарное производство в отношении украинского вингера Виктора Цыганкова после инцидента, произошедшего во время матча первого тура Сегунды против Леганеса. Встреча завершилась вничью – 1:1.

По информации Mundo Deportivo, Цыганков попал в заявку на встречу, однако отказался переодеваться и выходить на поле с скамейки запасных. Теперь клуб намерен рассмотреть действия футболиста в рамках официальной дисциплинарной процедуры в соответствии с положениями коллективного соглашения Liga-AFE.

Окончательная квалификация нарушения будет зависеть от всех обстоятельств инцидента. Действия украинца могут быть признаны серьезным или очень серьезным дисциплинарным проступком. Решение примут после завершения внутреннего расследования и оценки объяснений всех сторон.

Если вину Цыганкова квалифицируют как серьезное нарушение, ему может грозить приостановка выплаты заработной платы на срок от двух до десяти дней. Кроме того, футболиста могут оштрафовать.

Для первой части месячной зарплаты в пределах 100 тысяч евро штраф может составить до 7%. Если доход превышает этот порог, дополнительный штраф может достигать 4% от суммы свыше 100 тысяч евро.

В случае признания нарушения очень серьезным, последствия могут быть значительно жестче. Санкция предусматривает возможное отстранение от работы и приостановку выплаты зарплаты на срок от 11 до 30 дней.

В таком сценарии штраф для первой части месячного дохода до 100 тысяч евро может составить до 25%. Для суммы, превышающей указанный порог, дополнительное взыскание может достигать 10%.

Коллективное соглашение Liga-AFE также предусматривает возможность увольнения футболиста в особенно серьезных случаях. Однако применение самой строгой санкции будет зависеть от того, насколько значительными клуб сочтет последствия действий игрока.

Одной из оснований для квалификации инцидента как серьезного нарушения может быть оставление работы без уважительной причины во время неофициального матча, если футболист имел возможность продолжать участие в поединке.

Очень серьезным нарушением, в свою очередь, может считаться непослушание требованиям клуба, которое привело к существенному нарушению дисциплины или нанесло команде значительный ущерб.

Пока что Жирона не приняла окончательного решения относительно наказания Цыганкова. Клуб должен завершить дисциплинарное производство, после чего определит, применять ли к украинцу финансовые или спортивные санкции.