Дания – Украина: Мальдера объявил стартовый состав сине-жёлтых
Бой скоро начнется
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: УАФ
Сегодня состоится контрольный матч Дания – Украина. Главный тренер сине-желтых Андреа Мальдера назвал стартовый состав команды.
Украина: Трубин, Заборный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Цыганков, Судаков, Малиновский, Яремчук.
Начало игры на «Одэнсе Стэдиум» в 19:30 по киевскому времени.
Прямая трансляция контрольной встречи на территории Украины будет доступна в эфире медиасервиса MEGOGO.