Павел Василенко

Сегодня, 7 июня, национальная сборная Украины по футболу проведет второй поединок под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры, который возглавил команду после отставки Сергея Реброва. В товарищеской встрече сине-желтые сыграют против сборной Дании.

Поединок примет «Оденсе Стадиум» в датском Оденсе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Дания – Украина?

Прямая трансляция контрольной встречи на территории Украины будет доступна в эфире медиасервиса MEGOGO.