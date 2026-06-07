Павел Василенко

Лондонский Тоттенхэм рассматривает вариант с подписанием украинского вратаря лиссабонской Бенфики Анатолия Трубина. Об этом сообщает SPURSCORNER.

По данным источника, вратарь сборной Украины положительно оценивает возможность продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге и уже выразил готовность к потенциальному переходу в лондонский клуб.

Напомним, что главным тренером Тоттенхэма является экс-тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.

Трубин перешел в Бенфику из Шахтера летом 2023 года за 10 миллионов евро с учетом бонусов.

Его соглашение с португальским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года, а сумма выкупа по контракту составляет 100 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Трубин сыграл за Бенфику 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча. Также на его счету 21 «сухой» матч и один гол.