Сергей Разумовский

Бывший вице-президент и генеральный директор Ворсклы Олег Лисак обратился в суд с иском против полтавского клуба. В своем заявлении он требует взыскать задолженность по заработной плате, а также выплатить компенсацию за неиспользованные отпуска и средний заработок за период задержки окончательного расчета после увольнения.

Об этом сообщает «Полтавщина Спорт» со ссылкой на постановление Киевского районного суда города Полтавы, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений. По данным реестра, сумма финансовых требований к клубу составляет 573 117,30 гривен.

В самом постановлении имя истца не называется, однако источник утверждает, что речь идет именно об Олеге Лисаке. Документ датирован 5 июня 2026 года и свидетельствует, что суд пока не открыл производство по делу, поскольку истец не оплатил судебный сбор в необходимом размере.

Речь идет о 5 731,17 гривен, которые нужно было внести вместе с подачей заявления. Для устранения этого недостатка суд предоставил истцу неделю. Если требование не будет выполнено в указанный срок, исковое заявление посчитают неподанным и вернут заявителю.

Напомним, что Олега Лисака уволили из Ворсклы в конце марта 2026 года. Между тем сам клуб сейчас переживает серьезные финансовые трудности и не получил аттестат на сезон-2026/27. По итогам кампании 2025/26 полтавская команда заняла 14-е место в Первой лиге.