Сергей Разумовский

Полтавская Ворскла официально не получила аттестат для участия в сезоне-2026/27. Причиной стали финансовые проблемы клуба и несоответствие требованиям финансовых критериев, предусмотренных регламентом Украинской ассоциации футбола по аттестации клубов Профессиональной футбольной лиги Украины.

Информацию об отказе в допуске к соревнованиям подтвердила пресс-служба Ворсклы. В клубе отметили, что несмотря на все усилия завершить выступления в Первой лиге ПФЛ сезона 2025/26, во время прохождения процедуры аттестации возникли серьезные трудности, связанные именно с финансовым состоянием.

По итогам проверки Ворскла получила отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона-2026/27. Основной причиной стало несоблюдение финансовых критериев, которые являются обязательными для получения аттестата и дальнейшего участия в профессиональных турнирах под эгидой ПФЛ.

В клубе объяснили, что ситуация стала следствием значительного объема долговых обязательств. Они, по информации Ворсклы, возникли и постепенно накапливались еще с 2021 года. Из-за этого полтавский клуб не смог подтвердить свою финансовую состоятельность в рамках аттестационной процедуры.

Отсутствие аттестата означает, что Ворскла на данный момент не имеет права выступать в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2026/27. Это серьезный удар для клуба, который на протяжении многих лет был заметной частью украинского профессионального футбола.

Между тем в Ворскле подчеркнули, что окончательно ставить точку в истории клуба не планируют. Руководство видит возможность для проведения реструктуризационных мероприятий, которые должны помочь стабилизировать финансовую ситуацию, снизить долговую нагрузку и оптимизировать внутренние процессы.

Также в клубе не исключают поиск новых инвесторов и спонсоров. Именно привлечение дополнительного финансирования может стать одним из ключевых шагов для будущего восстановления Ворсклы и возвращения к профессиональным соревнованиям.

В случае успешного финансового оздоровления полтавский клуб рассчитывает получить аттестат уже на сезон-2027/28 и снова заявиться для участия в турнирах ПФЛ. Таким образом, ближайший период станет для Ворсклы определяющим в вопросе дальнейшего существования на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что Ворскла через сезон может заявиться на новосозданную полупрофессиональную Третью лигу.