Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси подвел итоги стартового матча 23 тура Серии А против Лацио (2:3). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Настроение, диаметрально противоположное тому, что было после матча с «Болоньей». Остался трезвый анализ того, что мы показали на поле: отличная команда против другой отличной команды. Лацио стремились к большему, мы дали отпор и, на мой взгляд, не заслуживали поражения.

Я думал, что мы можем попробовать выиграть, я видел настрой моих игроков. После 2:2 на Олимпико команда могла бы тянуть время, но ребята пытались забить третий гол. Я думаю, что это ДНК Дженоа, и я оказался в такой ситуации. Ничья для нас была бы хорошим результатом, но футбол есть футбол.

Вчера я сказал, что Лацио переживает негативный период. Я знаю этот стадион, когда дела идут не очень хорошо, мяч может весить больше.

Играя так, мы можем набирать очки, мы должны создать условия для игроков, которые имеют качество, потому что их у нас много. Нам не хватало игроков, и мы должны были выходить на рынок. Когда мы их нашли, их нужно интегрировать, - сказал Де Росси.