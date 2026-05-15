Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси высказался по поводу ухода украинского полузащитника команды Руслана Малиновского летом. Слова специалиста передает Tuttomercatoweb.

Руслан играл даже тогда, когда был не в лучшей форме, и даже выходя на замену, делал разницу. Я узнал его как замечательного человека, а также как великого игрока.

Как его заменить? Качеством — очевидно, более молодым футболистом, от которого, однако, нельзя будет требовать голов с тридцати метров в каждом матче.

Это не будет копия Руслана, другого такого игрока, как он, не существует. Ведь он дает тебе уверенность в 6–7 победных матчах в год, а это важно. Но нужен футболист, который будет приносить голы — возможно, по-другому, благодаря рывкам в штрафную