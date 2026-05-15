Де Россі о игре Малиновского: «Другого такого игрока, как он, не существует»
Легенда Ромы рассказал, видит ли он замену украинца для Дженоа
38 минут назад
Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси высказался по поводу ухода украинского полузащитника команды Руслана Малиновского летом. Слова специалиста передает Tuttomercatoweb.
Руслан играл даже тогда, когда был не в лучшей форме, и даже выходя на замену, делал разницу. Я узнал его как замечательного человека, а также как великого игрока.
Как его заменить? Качеством — очевидно, более молодым футболистом, от которого, однако, нельзя будет требовать голов с тридцати метров в каждом матче.
Это не будет копия Руслана, другого такого игрока, как он, не существует. Ведь он дает тебе уверенность в 6–7 победных матчах в год, а это важно. Но нужен футболист, который будет приносить голы — возможно, по-другому, благодаря рывкам в штрафную
