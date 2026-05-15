Сергей Разумовский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский ближайшим летом должен изменить клубную прописку и продолжить карьеру в Турции. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист Дженоа перейдет в Трабзонспор на правах свободного агента.

Романо сообщил в социальной сети X, что сделка между сторонами фактически согласована. По его данным, 33-летний украинский хавбек подпишет с турецким клубом контракт на три года. Инсайдер традиционно подтвердил завершение переговоров своей фразой Here we go, отметив, что Малиновский станет игроком Трабзонспора.

🚨🩵🤎 Ruslan Malinovskyi to Trabzonspor, here we go! Exclusive news revealed here on April, set to be confirmed.



Malinovskyi leaves Genoa as free agent and will sign a three year deal in Turkey. 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/tiIJbbO4SP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

Действующий контракт Руслана с Дженоа рассчитан до 30 июня 2026 года, итальянский клуб уже подтвердил, что его продлено не будет. Таким образом, Трабзонспор не будет платить трансферную сумму за украинского футболиста, а получит опытного центрального полузащитника как свободного агента.

Малиновский выступал за Дженоа с лета 2023 года. Сначала он перебрался в генуэзский клуб на правах аренды из Марселя. Уже в январе 2024 года итальянцы воспользовались возможностью выкупа и оформили полноценный трансфер украинца. За переход хавбека Дженоа заплатила французскому клубу 7 миллионов евро. За время выступлений в составе генуэзцев Малиновский провел 74 матча во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и 8 результативных передач.

О возможном переходе Малиновского в Трабзонспор сообщалось еще в апреле. Тогда Фабрицио Романо информировал, что украинец находится на финальном этапе переговоров с турецким клубом по поводу летнего трансфера. Теперь, по данным инсайдера, стороны пришли к согласию по основным условиям сотрудничества.

В Трабзонспоре Малиновский может стать уже третьим украинским футболистом в составе команды. В настоящее время за турецкий клуб выступают Александр Зубков и Арсений Батагов. Переход опытного полузащитника сборной Украины может существенно усилить украинское представительство в команде.