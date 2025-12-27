Бывший футболист и главный тренер Ромы Даниэль Де Росси вспомнил подробности своего увольнения осенью 2024 года. Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Мне жаль, как всё случилось, но в конечном итоге они добились успеха. У меня был чёткий план: первый год ты строишь, второй год ты растёшь, третий год ты борешься за Скудетто. Мы не были бы безумными, делая ставку на эту группу, которая, на мой взгляд, очень сильная.

Владельцы всегда прислушивались к каждому моему слову. У меня всегда была большая свобода; они доверяли мне, просили меня о разных вещах, прежде чем утвердить мой контракт на 3 года. Затем всё немного развалилось, и мне жаль, но то, что случилось со мной и моим штабом, было несправедливым.

У меня чистая совесть. Я никогда не предавал команду, не использовал «силу», которую имею в городе, чтобы защитить себя и пойти против игроков. В противном случае я бы не гордилась тем, чего мы достигли, - рассказал Де Росси.