Спортивный директор Ромы принял позицию Гасперини относительно трансферных пожеланий
Сигнал для Довбика и Фергюсона
около 8 часов назад
Фото - Getty Images
Спортивный директор Ромы Фредерик Массара поделился планами римлян на трансферном рынке. Его слова приводит инсайдер Николо Скира.
Наша главная цель на январское трансферное окно - подписание нападающего, - сказал спортивный директор Ромы.
Ранее главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини подверг критике конкурента Довбыка после поражения от Ювентуса.
