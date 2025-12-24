Артем Довбик забил всего два гола за Рому в этом сезоне под руководством тренера Джан Пьеро Гасперини, который не проявляет особого доверия к украинскому нападающему.

Бывший форвард Ромы Роберто Пруццо высказался о шансах Довбика закрепиться в составе римлян, подчеркнув, что, как и прежде, верит в потенциал украинца.

«То играет "ложная девятка", то нет. К тому же, я до сих пор не понял, на каком этапе мы находимся с Довбиком. Вы заплатили за него большие деньги, в прошлом году он сделал свое дело в сезоне с тремя тренерами, и я думаю, что он сможет это сделать и в этом году. Я надеюсь, что Гасперини сможет его восстановить, он делал это практически со всеми. Центрфорварды с ним всегда перезапускались, и я надеюсь, что так будет и с Артемом», – сказал Пруццо для Il Messaggero.

В этом сезоне Довбик провел за Рому 14 матчей во всех официальных турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что владельцы Ромы помогут Довбику трудоустроиться в АПЛ.