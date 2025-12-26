Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик поможет команде Джан Пьеро Гасперини в матче 17 тура Серии А против Дженоа, сообщает Sky Sport Italia.

28-летний футболист восстановился после травмы бедра, которую он получил в начале ноября.

В этом сезоне Довбик принял участие в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Матч Рома - Дженоа станет последним в 2025 году в Серии А. Заключительный поединок 17 тура состоится 29 декабря. Начало - 21:45.

Довбик неожиданно может стать игроком Атлетико.