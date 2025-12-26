Довбик сможет помочь Роме в последнем матче 2025 года
Артем вернулся в общую группу
17 минут назад
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик поможет команде Джан Пьеро Гасперини в матче 17 тура Серии А против Дженоа, сообщает Sky Sport Italia.
28-летний футболист восстановился после травмы бедра, которую он получил в начале ноября.
В этом сезоне Довбик принял участие в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Матч Рома - Дженоа станет последним в 2025 году в Серии А. Заключительный поединок 17 тура состоится 29 декабря. Начало - 21:45.