Павел Василенко

После прохождения планового медицинского осмотра 7 и 8 января игроки ФК Кудривка отправятся в Турцию, где с 11 января начнут подготовку ко второй части сезона на зимних учебно-тренировочных сборах. Базовым местом пребывания команды Василия Баранова станет город Сиде – один из ведущих футбольных центров зимней подготовки, который традиционно принимает клубы из различных стран Европы.

Сине-белых ожидает насыщенная программа, включающая серию контрольных матчей против соперников из различных европейских чемпионатов, сообщает пресс-служба Кудривки.

16 января в первом в истории клуба международном матче Кудривка сыграет против бронзового призера Суперлиги Косово и участника квалификации Лиги Конференций – ФК Малишево.

20 января команду из Черниговщины ожидает противостояние с ФК Арда из элитного дивизиона Болгарии, который в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате и получил путевку в Лигу Конференций.

В настоящее время команда Василия Баранова занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков в 16 матчах.