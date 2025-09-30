Журналист Владимир Зверов высказался об игре голкипера бело-синих Валентина Моргуна в матче 7 тура УПЛ против Карпат (3:3).

Это был его третий матч в УПЛ. Хотя на самом деле второй. Матч последнего тура Динамо с Колосом прошлого сезона был чемпионским. Там уже стояла сцена и раздавали медали. Дебютировать в 23 года в нашем чемпионате, во взрослом футболе за Динамо - это сложная штука. И тут большой риск того, что вратарь будет ошибаться. Потому что ошибаются все молодые вратари. Но одно дело, когда ты ошибаешься в 10-й команде чемпионата, и другое, когда ты ошибаешься в Динамо

Не то, чтобы я хотел бы защитить Моргуна, но я хочу его поддержать. Это естественный процесс. То, что он пропустил, выглядело ужасно, потому что это было на 90+4-й минуте. После этой ошибки счет не стал 3:1 или 4:1 в пользу Динамо. Он стал 3:3. Не знаю, будут ли у Моргуна еще шансы в Динамо. Это вопрос к тренерскому штабу, - рассказал Зверов.

