Защитник Динамо отметил автоголом в Турции
Защитник Коджаэлиспора Александр Сирота провёл не лучший матч
около 10 часов назад
Александр Сирота/фото: Коджаэлиспор
Коджаэлиспор в гостях встречался с Бешикташем в поединке 7-го тура чемпионата Турции.
Матч завершился победой стамбульского клуба со счетом 3:1. При счете 2:1 гости пытались спасти игру и создали несколько опасных моментов, однако окончательную точку поставил автогол украинского защитника Александра Сироты.
Футболист выступает за Коджаэлиспор на правах аренды из киевского Динамо и в этом сезоне провел три матча в турецком первенстве.
После этого поражения Коджаэлиспор продолжает замыкать турнирную таблицу, имея лишь два очка после семи сыгранных встреч.
