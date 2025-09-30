Коджаэлиспор в гостях встречался с Бешикташем в поединке 7-го тура чемпионата Турции.

Матч завершился победой стамбульского клуба со счетом 3:1. При счете 2:1 гости пытались спасти игру и создали несколько опасных моментов, однако окончательную точку поставил автогол украинского защитника Александра Сироты.

🚨🇹🇷 | GOAL: JOTA SILVA MAKES IT THREE FOR BESIKTAS!



Besiktas 3-1 Kocaelispor. pic.twitter.com/9LAQdKmugV — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) September 29, 2025

Футболист выступает за Коджаэлиспор на правах аренды из киевского Динамо и в этом сезоне провел три матча в турецком первенстве.

После этого поражения Коджаэлиспор продолжает замыкать турнирную таблицу, имея лишь два очка после семи сыгранных встреч.

Ранее эксперт назвал основную причину ошибок резервного кипера Динамо.