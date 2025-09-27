Сергей Стаднюк

В шестом туре французской Лиги 1 Лорьян на своем поле сенсационно одолел Монако.

Хозяева остались в большинстве уже на 38-й минуте, когда за вторую желтую карточку удалили Керера. Это позволило команде взять инициативу в свои руки: Бамба открыл счет перед перерывом, а во втором тайме дубль Пажи фактически снял все вопросы относительно победителя. Единственный гол монегасков забил Фати, реализовав пенальти на седьмой компенсированной минуте.

ПСЖ дома уверенно переиграл Осер. Героями парижан стали центральные защитники. В первом тайме украинец Илья Забарный открыл счет, забив свой дебютный мяч в составе хозяев, а после перерыва преимущество удвоил Бералдо.

Для Забарного этот вечер стал особенным не только благодаря голу, но и высокому качеству игры. Центрбек завершил матч с 96% точных передач (77 из 80) и получил оценку 7.6.

ПСЖ набрал 15 очков и вернулся в единоличные лидеры Лиги 1. У Монако 12 баллов вместе с Марселем, Лионом и Страсбургом. Из этой компании лишь «ткачи» могут догнать парижан.

Лига 1, шестой тур

Лорьян – Монако 3:1

Голы: Бамба, 40, Пажи, 76, 82 – Фати, 90+7 (пен.)

Удаление: Керер, 38 (Монако, второе ЖК)

ПСЖ – Осер 2:0

Голы: Забарный, 32, Бералдо, 54

ПСЖ: Шевалье, Эрнандес, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Майлу (Ндьянту, 62), Витинья (Хакими, 35), Ли Кан Ин (Жанжель, 80), Кварацхелия (Барколя, 46), Рамуш, Мбае

Осер: Леон, Менса, Акпа (Кулибали, 65), Сьерральта, Сиве (Мара, 46), Сенаи, Намасо (Осман, 74), Дануа (Матондо, 74), Овусу (Диуссе, 87), Казимир, Синайоко

Предупреждения: Барколя, 88 – Сенаи, 24, Матондо, 77