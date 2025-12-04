Павел Василенко

Опасения по поводу серьезной травмы англичанина Трента Александера-Арнольда подтвердились: МРТ выявило разрыв передней прямой мышцы левого квадрицепса. По информации AS, возвращения Трента придется ждать около двух месяцев. Единственная положительная новость – у Эдуардо Камавинги лишь незначительное повреждение.

Бывший игрок Ливерпуля травмировался в матче против Атлетика, и теперь пропустит ряд важных встреч: с Сельтой, Манчестер Сити, «Алавесом» и Севильей в декабре, а с высокой вероятностью – и январские матчи против Бетиса, Атлетико, Леванте, Монако, Вильярреала, Бенфики, а также поединки за Суперкубок Испании.

Проблемы Трента тянутся с лета: еще 7 июля он был вынужден приостановить тренировки из-за дискомфорта, а 16 сентября травма двуглавой мышцы бедра выбила его из строя на 31 день и сорвала полноценную интеграцию в команду.

Теперь Хаби Алонсо столкнулся с болезненной дилеммой по поводу позиции правого защитника: Дани Карвахаль также в лазарете, поэтому в матче против Атлетика тренер был вынужден задействовать Рауля Асенсио. Вполне вероятно, что на фланг вновь будет перемещен Федерико Вальверде.

Между тем Камавинга, несмотря на легкое растяжение голеностопа, может вернуться быстрее: его участие в матче с Сельтой под вопросом, но ожидается, что он будет готов к дуэли Лиги чемпионов против Манчестер Сити.