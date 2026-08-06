Павел Василенко

Вингер Жироны Виктор Цыганков может сменить клуб во время летнего трансферного окна, однако его переход в другую команду Ла Лиги пока что оказался под вопросом.

По информации испанских СМИ, интерес к 28-летнему футболисту проявляли сразу четыре клуба — Реал Сосьедад, Эспаньол, Вильярреал и Валенсия. Представители этих команд уже контактировали с Жироной по поводу возможного трансфера украинца.

Тем не менее, переговорный процесс оказался непростым. Главным препятствием стали финансовые требования самого Цыганкова. Сообщается, что украинец рассчитывает на зарплату около 4 миллионов евро в год, из-за чего часть потенциальных покупателей начала пересматривать свои трансферные планы.

После вылета Жироны в Сегунду вероятность ухода одного из лидеров команды существенно возросла, однако пока что сторонам не удалось найти компромисс по условиям личного контракта.

По итогам сезона 2025/26 каталонский клуб набрал 41 очко, занял 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги и покинул элитный дивизион.

В прошлом сезоне Цыганков провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинского вингера составляет 15 миллионов евро, а его контракт с Жироной действует до 30 июня 2027 года.