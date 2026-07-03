Сергей Разумовский

Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко может изменить клубную прописку уже в это летнее трансферное окно. Украинский форвард, который ярко проявил себя в прошлом сезоне УПЛ, попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов. Среди главных претендентов на 20-летнего футболиста называют португальские гранды Бенфику и Порту.

Об интересе к Пономаренко сообщает инсайдер Экрем Конур. По его данным, Бенфика внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего Динамо и рассматривает возможность его подписания. В то же время конкуренцию лиссабонскому клубу может составить Порту, который также заинтересован в усилении линии атаки перспективным украинским футболистом.

Несмотря на активные слухи, в настоящее время ни один из португальских клубов еще не начал официальных переговоров ни с руководством Динамо, ни с представителями самого игрока. Однако, по информации источника, первые контакты между сторонами могут произойти в ближайшее время. Не исключено, что ситуация вокруг будущего Пономаренко начнет развиваться уже в ближайшие недели.

Важным фактором является позиция Динамо. Киевский клуб понимает ценность своего нападающего и вряд ли согласится отпустить его без выгодного финансового предложения. Пономаренко является одним из самых перспективных украинских форвардов своего поколения, а его результативность в чемпионате Украины лишь повысила интерес к нему со стороны иностранных клубов.

В сезоне-2025/26 Матвей Пономаренко провел 15 матчей в украинской Премьер-лиге и забил 13 мячей. Благодаря такой результативности он стал лучшим бомбардиром чемпионата и одним из главных открытий сезона.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего Динамо составляет 12 миллионов евро. В то же время реальная сумма возможного трансфера может быть выше, учитывая возраст футболиста, его статистику, интерес со стороны нескольких клубов и статус одного из лучших молодых нападающих украинского футбола.

Дополнительно интерес к Пономаренко усилился после его дебюта за сборную Украины. Форвард не только получил вызов в национальную команду, но и сумел отличиться голом в матче против Швеции (1:3). Такой старт на международном уровне стал еще одним подтверждением его потенциала и готовности постепенно выходить на более высокий уровень.

Для Динамо возможная продажа Пономаренко может стать одним из самых громких трансферов лета. В то же время для самого футболиста переход в Бенфику или Порту открыл бы возможность играть в более сильном чемпионате, бороться за трофеи и получить опыт выступлений на европейской арене.

В настоящее время будущее Матвея Пономаренко остается открытым. Динамо ожидает конкретных предложений, португальские клубы изучают условия потенциальной сделки, а сам нападающий продолжает оставаться одним из самых интересных украинских игроков на трансферном рынке.

Также отметим, что за Бенфику уже выступают два игрока сборной Украины: голкипер АнатолийТрубін і півзахисник Георгій Судаков. Раніше повідомлялося, що хавбек раньше всех присоединился к расположению клуба.