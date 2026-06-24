Сергей Разумовский

Украинский полузащитник Георгий Судаков решил не ждать официального старта предсезонной подготовки Бенфики и досрочно вернулся к работе в расположение португальского клуба. Как сообщает A BOLA, 23-летний хавбек уже начал индивидуальные занятия на клубной базе в Сейшале, хотя полноценный сбор команды должен стартовать лишь в четверг.

По информации источника, инициатором раннего возвращения стал сам Судаков. Украинец обратился к руководству Бенфики с просьбой позволить ему начать тренировочный процесс раньше большинства партнеров по команде. В клубе пошли навстречу футболисту, поэтому уже с понедельника он работает на базе и готовится к новому сезону.

Такой шаг со стороны Судакова связывают с его желанием как можно скорее произвести положительное впечатление на нового главного тренера Бенфики Марку Силву. Для украинского хавбека предстоящая предсезонка может иметь особое значение, ведь его дебютный год в португальском клубе вышел не совсем простым. Несмотря на регулярную игровую практику в начале сезона, Жозе Моуринью не видел его в составе в конце кампании.

С четверга Судаков вместе с другими футболистами Бенфики должен пройти стандартные предсезонные процедуры — медицинское обследование, физические тесты и оценку функционального состояния. Однако еще до официального начала командной работы украинец старается показать профессиональное отношение и готовность бороться за место в составе.

В прошлом сезоне Георгий Судаков провел за Бенфику 36 матчей во всех турнирах. В этих поединках украинский полузащитник отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

В 2025 году Бенфика арендовала Судакова у донецкого Шахтера за 6,75 миллиона евро. Условия сделки также предусматривают обязательный выкуп футболиста этим летом за 20,25 миллиона евро. Таким образом, португальский клуб должен полностью оформить трансфер украинца на постоянной основе.

По данным портала Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Георгия Судакова оценивается в 25 миллионов евро.