Дерби новичков, Супер-Иван против Александрии и интересная встреча в Коваливке
Анонс и прогноз на матчи 3 тура УПЛ
около 1 часа назад
В пятницу, 15 августа, матчем львовского Руха и Оболони начнется третий тур УПЛ. Карпаты, после полученного положительного результата в матче против Шахтера, отправятся в гости к одному из лидеров чемпионата Колосу, Шахтер попытается вернуться на победный путь в матче с Вересом, а Металлист 1925 попробует забить первый гол в сезоне в ворота кризисной Александрии.
Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уикенда в украинской национальной первенстве.
Пятница, 15 августа
18:00 Рух - Оболонь
Если в матче против Полтавы молодежь Руха выглядела довольно достойно и достигла максимального результата, то вот игра с Динамо показала, что у команды достаточно много проблем. Конечно, Динамо - не тот соперник, по которому надо определять состояние львовской команды, однако в противостоянии с закрытой и организованной Оболонью, которая в этом сезоне еще не пропускала в свои ворота, им точно будет не легко.
Прогноз ХSPORT.ua - ничья
Суббота, 16 августа
13:00 Александрия - Металлист 1925
После поражений от Кудривки и Оболони уже довольно трудно назвать соперника, которого Александрия сможет обыграть, или же в матче с которым будет безоговорочным фаворитом. Металлист 1925 к таким точно не относится: несмотря на то, что в двух матчах подопечные Бартуловича набрали лишь одно очко и не забили ни одного гола, в матче второго тура против Кривбаса они выглядели неплохо, и именно по игре даже превзошли соперника. Возможно, в этот раз харьковчанам таки удастся улучшить реализацию своих моментов?
Прогноз ХSPORT.ua - Металлист 1925 не проиграет
15:30 Колос - Карпаты
Львовские Карпаты имеют, наверное, самый сложный календарь на старте сезона, ведь после встреч с Полесьем и Шахтером они сыграют с темной лошадкой этого сезона - ковалевским Колосом. Команда Костышина действительно нашла свою игру, почувствовала уверенность в себе и набрала шесть очков в двух стартовых турах с довольно непростыми соперниками - Кривбасом и Полесьем, так что коллектив из Киевщины тоже имеет полное право называть свой календарь сложным.
Но Колосу это пока никак не мешает, и после двух туров он является одной из лишь двух команд, что имеют максимальный показатель набранных баллов. Ну а Карпаты точно будут окрылены набранным баллом в матче с Шахтером. К тому же именно в Ковалевке зелено-белые фактически потеряли шанс на еврокубки в прошлом сезоне, так что будут иметь хорошую мотивацию отомстить. Словом, должно быть интересно.
Прогноз ХSPORT.ua - Колос не проиграет
18:00 Эпицентр - Динамо
Возможно, после фиаско в квалификации Лиги чемпионов разъяренное Динамо и хотело бы разгромить этого соперника, но вряд ли мы увидим что-то подобное. С точки зрения игры Эпицентр пока кажется одной из самых скромных команд чемпионата, поэтому скорее всего они припаркуют такой же автобус, как с Шахтёром и будут надеяться исключительно на 0:0. Словом, нас может ждать типичная игра до первого гола фаворита.
Прогноз XSPORT.ua - победа Динамо
Воскресенье, 17 августа
13:00 Кудривка - Полтава
Воскресную программу тура откроет противостояние новичков, каждый из которых уже может считать два стартовых тура успешными для себя, ведь обе добились в них своих исторических, дебютных побед в УПЛ. Будущую игру можно считать для обоих коллективов лобовой, ведь именно в таких встречах, вероятно, будет решаться их судьба в борьбе за выживание.
Прогноз XSPORT.ua - победа Кудривки
15:30 Верес - Шахтер
Ничто не предвещает проблем в будущем матче с Вересом для донецкого Шахтера, ведь еще свежа в памяти игра ровенчан в первом туре против Динамо, где они не предложили сопернику почти ничего, так что ждать каких-либо кардинальных изменений за две недели, наверное, не стоит. Хотя, в прошлом сезоне команде Шандрука удалось остановить горников на своем поле (1:1), так что кто знает, возможно, ей удастся удивить соперника и в этот раз.
18:00 Полесье - ЛНЗ
Этот поединок в Житомире тоже может оказаться интересным, ведь обе команды имеют неплохой набор исполнителей и уже провели в этом сезоне по одной хорошей игре: Полесье - против Карпат (2:0), а ЛНЗ - с более скромным Эпицентром (1:0). Фаворитом встречи на своем поле будет команда Руслана Ротаня, однако фактор еврокубковой усталости житомирян все же может немного облегчить задачу для гостей.
Прогноз XSPORT.ua - победа Полесья
Понедельник, 18 августа
18:00 Заря - Кривбас
Наставник Кривбаса Патрик ван Леувен продолжит встречаться против бывших команд: в прошлом туре он обыграл харьковский Металлист 1925 (2:0), а теперь попытается победить луганскую Зарю. Несмотря на наличие трех баллов в активе, игракриворожцев в этом сезоне пока не впечатляет. Впрочем, то же самое можно сказать и о черно-белых, так что в очной игре этих команд можно ожидать чего угодно.
Прогноз XSPORT.ua - ничья
В материале использованы фото Getty images, УПЛ