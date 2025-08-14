Михаил Цирук

В пятницу, 15 августа, матчем львовского Руха и Оболони начнется третий тур УПЛ. Карпаты, после полученного положительного результата в матче против Шахтера, отправятся в гости к одному из лидеров чемпионата Колосу, Шахтер попытается вернуться на победный путь в матче с Вересом, а Металлист 1925 попробует забить первый гол в сезоне в ворота кризисной Александрии.

Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уикенда в украинской национальной первенстве.

Пятница, 15 августа

18:00 Рух - Оболонь

Если в матче против Полтавы молодежь Руха выглядела довольно достойно и достигла максимального результата, то вот игра с Динамо показала, что у команды достаточно много проблем. Конечно, Динамо - не тот соперник, по которому надо определять состояние львовской команды, однако в противостоянии с закрытой и организованной Оболонью, которая в этом сезоне еще не пропускала в свои ворота, им точно будет не легко.

Прогноз ХSPORT.ua - ничья

Суббота, 16 августа

13:00 Александрия - Металлист 1925

После поражений от Кудривки и Оболони уже довольно трудно назвать соперника, которого Александрия сможет обыграть, или же в матче с которым будет безоговорочным фаворитом. Металлист 1925 к таким точно не относится: несмотря на то, что в двух матчах подопечные Бартуловича набрали лишь одно очко и не забили ни одного гола, в матче второго тура против Кривбаса они выглядели неплохо, и именно по игре даже превзошли соперника. Возможно, в этот раз харьковчанам таки удастся улучшить реализацию своих моментов?

Прогноз ХSPORT.ua - Металлист 1925 не проиграет

15:30 Колос - Карпаты

Львовские Карпаты имеют, наверное, самый сложный календарь на старте сезона, ведь после встреч с Полесьем и Шахтером они сыграют с темной лошадкой этого сезона - ковалевским Колосом. Команда Костышина действительно нашла свою игру, почувствовала уверенность в себе и набрала шесть очков в двух стартовых турах с довольно непростыми соперниками - Кривбасом и Полесьем, так что коллектив из Киевщины тоже имеет полное право называть свой календарь сложным.

Но Колосу это пока никак не мешает, и после двух туров он является одной из лишь двух команд, что имеют максимальный показатель набранных баллов. Ну а Карпаты точно будут окрылены набранным баллом в матче с Шахтером. К тому же именно в Ковалевке зелено-белые фактически потеряли шанс на еврокубки в прошлом сезоне, так что будут иметь хорошую мотивацию отомстить. Словом, должно быть интересно.

Прогноз ХSPORT.ua - Колос не проиграет