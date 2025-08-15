УПЛ: расписание матчей 3-го тура чемпионата Украины
С 15 по 18 августа состоятся матчи третьего тура украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26.
около 2 часов назад
Тур стартует в пятницу, 15 августа, когда Рух примет Оболонь.
В субботу, 16 августа, Александрия встретится с Металлистом 1925, Колос сыграет с Карпатами, а действующий чемпион Динамо примет новичка элиты Эпицентр.
В воскресенье, 17 августа, Кудривка и Полтава проведут матч новичков УПЛ. В этот же день Шахтер сыграет с Вересом, а Полесье встретится с ЛНЗ.
Завершится тур в понедельник, 18 августа, поединком Зари и Кривбаса.
Расписание матчей 3-го тура УПЛ:
Пятница, 15 августа
18:00 Рух – Оболонь
Суббота, 16 августа
13:00 Александрия – Металлист 1925
15:30 Колос – Карпаты
18:00 Эпицентр – Динамо
Воскресенье, 17 августа
13:00 Кудривка – Полтава
15:30 Верес – Шахтер
18:00 Полесье – ЛНЗ
Понедельник, 18 августа
18:00 Заря – Кривбас