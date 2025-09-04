Павел Василенко

Накануне матча отбора ЧМ-2026 Украина – Франция, который состоится 5 сентября в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» (начало в 21:45 по Киеву), главный тренер наших соперников Дидье Дешам пообщался с СМИ.

«Учитывая начало сезона, не могу сказать, что все игроки нашей команды подошли к старту отбора ЧМ-2026 в наилучшей форме. Что касается игры сборной Украины, то хотел бы прежде всего отметить наработанные комбинации этой команды. Они несут элемент неожиданности в самом начале, и это может создать нам завтра определенные проблемы», – цитирует Дешама пресс-служба УАФ.

Национальная команда Украины в первых двух турах сыграет против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00).

Также в нашей отборочной группе выступает сборная Исландии.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.