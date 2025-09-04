Михаил Цирюк

В пятницу, 5 сентября, сборная Украины проведет стартовый матч квалификации ЧМ-2026 против команды Франции. Очевидно, что соперник, по сравнению с нами, с другой планеты, вероятность положительного результата в матче с ним очень невысока, а даже одно очко в игре с такой командой будет просто фантастическим результатом. Тем не менее, команда и тренерский штаб всё равно должны сделать всё возможное, чтобы это очко добыть.

Предлагаем вашему вниманию анонс первого матча сине-желтых на пути к мундиалю.

У нас проблемы с составом

И это не подготовка оправданий, а к сожалению, факт. Вряд ли сыграет против Франции Виктор Цыганков, который приехал в расположение национальной команды с травмой, в последний момент выбыл основной левый защитник Виталий Миколенко и правый защитник Александр Тимчик, также получил травму и покинул расположение команды вратарь Андрей Лунин, хотя на него и так вряд ли рассчитывали.

Не меньшей проблемой, чем травмы, является местами просто незначительная игровая практика наших легионеров, которые в сборной играли довольно важные роли, на старте сезона. Зинченко и Яремчук ещё не сыграли в текущей кампании ни одной минуты, Довбик за два матча получил лишь 33 минуты игрового времени, Забарный, Миколенко и Цыганков провели по два поединка.

Не в лучшей своей форме последнее время демонстрировали лидеры Динамо и Шахтера в УПЛ: Шапаренко, Ванат и Судаков, которые уже успели изменить клубную прописку. Словом, проблем хватает, и определить 11 людей, которые прямо сейчас находятся в хорошей форме и готовы к матчам такого уровня, будет довольно непросто. Однако Сергею Реброву всё же придется сделать этот сложный выбор.

На два или на три?

Этот выбор во многом будет зависеть от тактической схемы, которую главный тренер выберет на этот матч. Исторически мы привыкли к тому, что наша главная команда играет в два центральных защитника, однако при Реброве сине-желтые уже не раз выходили на матчи с топовыми соперниками с тремя центрбеками.

Логика в таком шаге есть, ведь в трёх из четырёх случаев, когда наша команда сыграла по такой схеме, она дала результат, и соперник не смог забить в наши ворота. Так было в решающем матче основного этапа отбора на Евро-2024 против Италии (0:0), спаррингу с Германией перед Евро-2024 (0:0) и решающем матче группового этапа ЧЕ с Бельгией (0:0).

Система дала сбой только в ответном матче плей-офф последней Лиги наций с теми же бельгийцами (0:3), однако три успеха из четырёх кажутся достаточным поводом для того, чтобы считать эту систему скорее действенной, нежели нет. Но здесь выбор уже, конечно, за Сергеем Ребровым, и если какой-то из вариантов всё-таки дастрезультат, то все мы можем считать его правильным.

История встреч

Против сборной Франции наша главная команда провела аж 12 матчей. Все началось с легендарного отбора на Евро-2000, в котором Украина одержала ту самую победу над Россией, а затем досадно вылетела от Словении в плей-офф. Победу в нашей группе и прямую путевку на континентальное первенство тогда завоевали именно Ле Бле, с которыми украинцы дважды сыграли вничью 0:0.

В 2004 году сине-желтые минимально уступили Франции в товарищеской встрече (0:1), а вот следующие официальные состоялись в рамках отбора на Евро-2008. На выезде мы уступили (0:2), а домашнюю встречу даже сумели не проиграть, сыграв в результативную ничью 2:2.

Товарищеские встречи Украине и далее не давались: в 2011 году наша команда уступила в спарринге 1:4. А дальше был невероятно дождливый матч на Евро-2012, в котором наша команда потерпела поражение 0:2.

Отдельно стоит остановиться на памятном противостоянии в плей-офф отбора ЧМ-2014. Победа со счетом 2:0 в первом матче в Киеве была, пожалуй, одной из самых статусных в нашей истории.

Так, в итоге наша команда не смогла преодолеть проклятие плей-офф ЧМ и поехать на мундиаль в Бразилию, так как в ответном матче уступила 0:3. Но тот фантастический матч на Олимпийском все равно навсегда останется в памяти всех украинских болельщиков.

Забитый гол Зозули, нервный пенальти Ярмоленко, сейвы Пятова, возможно, лучший матч в жизни Федецького и невероятная эйфория после финального свистка. Хочется стереть себе память, чтобы пересмотреть этот шедевр еще раз.

А вот в 2020 году сборная Франции в контрольном матче нанесла Украине крупнейшее поражение в истории. Разгромные 1:7, надеемся, так и останутся худшим результатом, когда-либо фиксировавшимся в матчах нашей команды.

В последний раз пути Украины и Франции пересекались в квалификации ЧМ-2022, и там сине-желтые довольно неожиданно добились двух ничьих 1:1: первую нам принес удар Сидорчука на выезде, а в Киеве просто фантастическим голом отличился Николай Шапаренко. От подобного результата все украинцы точно бы не отказались и в этот раз.

В материале использованы фото Getty Images, УАФ