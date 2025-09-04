Хирона на своём официальном ресурсе отметила участие представителей клуба в тренировочном лагере сборной Украины, а именно вингера Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната.

Каталонцы подчеркнули, что гордятся присутствием своих игроков в составе сборной.

«Наши украинские парни», — написала пресс-служба Жироны в Х-аккаунте клуба.

👋🇺🇦 Our Ukrainian boys pic.twitter.com/lETKLECd85 — Girona FC (@GironaFC_Engl) September 3, 2025

В этом сезоне 27-летний Цыганков в двух матчах уже успел записать на свой счёт одну голевую передачу, а Ванат только недавно заключил контракт с Жироной и пока не дебютировал в официальных поединках.

Напомним, Украина проведет стартовый матч отбора к чемпионату мира-2026 против Франции 5 сентября во Вроцлаве. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

