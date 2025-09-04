Ванат — перед игрой сборной Украины против Франции: «Мы работаем с детства ради таких матчей»
Форвард надеется на положительный результат матча против Франции
около 4 часов назад
Украинский нападающий Владислав Ванат рассказал о своих ожиданиях от будущего матча национальной сборной в квалификации к чемпионату мира, где команда Сергея Реброва встретится с Францией.
«Это сильная команда. Возможно, по подбору игроков это лучшая сборная мира.
Конечно, нужно выходить и играть против них, выигрывать, потому что ради этого мы работаем с детства, ради таких матчей», – лаконично сказал Ванат для УАФ.
5 сентября сборная Украины начнет отбор к ЧМ-2026 номинально домашней встречей против французов. Игра пройдет во Вроцлаве на стадионе Тарчиньский Арена, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. В квартете D, кроме Украины и Франции, выступают сборные Исландии и Азербайджана.
Напомним, что жеребьёвка финальной стадии мирового первенства-2026, которое примут США, Канада и Мексика, назначена на 5 декабря в Вашингтоне.
