Украинский нападающий Владислав Ванат рассказал о своих ожиданиях от будущего матча национальной сборной в квалификации к чемпионату мира, где команда Сергея Реброва встретится с Францией.

«Это сильная команда. Возможно, по подбору игроков это лучшая сборная мира. Конечно, нужно выходить и играть против них, выигрывать, потому что ради этого мы работаем с детства, ради таких матчей», – лаконично сказал Ванат для УАФ.

5 сентября сборная Украины начнет отбор к ЧМ-2026 номинально домашней встречей против французов. Игра пройдет во Вроцлаве на стадионе Тарчиньский Арена, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. В квартете D, кроме Украины и Франции, выступают сборные Исландии и Азербайджана.

Напомним, что жеребьёвка финальной стадии мирового первенства-2026, которое примут США, Канада и Мексика, назначена на 5 декабря в Вашингтоне.

