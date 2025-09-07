Павел Василенко

Тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на нападки на его штаб со стороны Пари Сен-Жермен. Победитель Лиги чемпионов обвинил врачей национальной команды в травмах Дезире Дуе и Усмана Дембеле, которые пропустят ряд важных матчей. По мнению парижан, врачи команды Дешама были проинформированы о состоянии двух игроков, но позволили им получить травмы.

«Нет нулевого риска. Если ситуация заранее известна, как это было с Райаном Черки и Вильямом Салиба, то я просто не вызываю их. У нас всегда были такие отношения со всеми клубами. Я всегда спрашиваю мнение игрока – так я работаю. Однако я понимаю людей из ПСЖ, потому что на их месте я бы отреагировал так же», – сказал Дешам на TF1.

Дуе и Дембеле получили травмы в недавнем матче отборочного турнира к чемпионату мира против Украины (2:0). Интересно, что Дуе начал матч и почувствовал боль, после чего его заменил Дембеле, который также не смог доиграть матч из-за проблем со здоровьем.