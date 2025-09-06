Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью XSPORT поделился мнением о влиянии перехода к ПСЖ на игру защитника Ильи Забарного в составе «сине-жёлтых».

Личная позиция Ильи не подлежит сомнению. Мы не знаем, какие были договоренности с ПСЖ. На мой взгляд, Забарному перед подписанием контракта могли пообещать, что Сафонова в команде не будет, однако то, что произошло, безусловно ударит по его имиджу внутри Украины.

Можно было перейти в другой клуб? Это имеет место, и ПСЖ просто подставили Илью, который доверился катарцам, что могут эту ситуацию выкружить в околополитическом контексте.

Что касается игры за сборную, при смене клуба твой статус меняется. Сейчас это может дать полезный импульс. Сборная только выиграет от увеличения представительства легионерами.