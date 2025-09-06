Руководство и тренерский штаб ПСЖ выразили недовольство после матча отбора на ЧМ-2026, в котором сборная Франции обыграла Украину со счетом 2:0.

Вингер парижского клуба Усман Дембеле вышел на поле после перерыва, но уже на 81-й минуте его заменили из-за травмы.

По информации L'Equipe, накануне матча ПСЖ сообщил Дидье Дешаму о состоянии игрока и его неспособности играть полный матч. Медицинский штаб клуба просил тренера сборной ограничить участие футболиста, чтобы не увеличить травмы.

Тем не менее Дешам и его помощники проигнорировали рекомендации ПСЖ и выпустили Дембеле во втором тайме. В парижском клубе возмущены действиями наставника сборной и опасаются, что повреждение игрока может ухудшиться из-за нагрузки в отборочном цикле ЧМ-2026.