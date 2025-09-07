Павел Василенко

ПСЖ обвинил медицинскую бригаду сборной Франции в травмах Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Они получили травмы во время тренировок с командой перед отборочными матчами чемпионата мира и выбыли из игры примерно на 4-6 недель.

Победитель Лиги чемпионов утверждает, что врачи в штабе Дидье Дешама были информированы о состоянии Дембеле и Дуэ, но всё же позволили им выйти на поле в матче против сборной Украины (2:0).

В связи с этим ПСЖ обратился с просьбой составить новый медицинский протокол между клубами и национальной сборной, чтобы чётко определить, как действовать в таких случаях.

«После подтверждения травм своих игроков, вызванных в сборную Франции – Усмана Дембеле и Дезире Дуе – которые имеют серьезные спортивные последствия для игроков и клуба, ПСЖ направил письмо во Французскую федерацию футбола. В нём клуб настаивает на срочном внедрении нового, более прозрачного и совместного протокола медико-спортивной координации между клубами и национальной сборной, который бы сделал здоровье игроков и их медицинскую поддержку абсолютным приоритетом. ПСЖ, который в течение года следит за здоровьем своих игроков и имеет точную и детальную информацию, предоставил федерации конкретные медицинские данные перед началом сбора сборной Франции. Эти данные касались допустимой нагрузки и рисков травмирования игроков. Клуб сожалеет, что эти медицинские рекомендации не были учтены медицинским персоналом сборной, а также что отсутствовала коммуникация и консультации с медицинскими бригадами. ПСЖ, подтверждая свою приверженность миссии федерации и национальной сборной Франции, престиж которой является общей целью, надеется, что эти прикрытые события проложат путь для создания новой формализованной системы медицинской координации. Эта система должна обеспечить систематический, документированный и двусторонний обмен информацией между медицинским персоналом клубов и национальной сборной, а также соблюдение усиленного принципа предосторожности при вызове и использовании игроков, особенно когда они проходят лечение от существующей патологии. Недавние события, которые являются серьезными и которых можно было бы избежать, должны привести к быстрым и немедленным корректирующим мерам. Клуб готов активно содействовать этой коллективной работе в интересах игроков и всего профессионального футбола», – говорится в заявлении ПСЖ.

Напомним, что этим летом игроком парижского клуба стал украинский защитник Илья Забарный.