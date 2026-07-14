Сергей Разумовский

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил историческое достижение в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 против Испании.

14 июля французская команда вышла на игру 1/2 финала ЧМ-2026 под руководством 57-летнего специалиста. Для Дешама этот матч стал уже 26-м на посту главного тренера национальной команды на чемпионатах мира. Благодаря этому он стал абсолютным рекордсменом среди тренеров по количеству матчей на мировых первенствах.

Дешам превзошел предыдущее достижение Хельмута Шена, который долгое время возглавлял сборную ФРГ. Немецкий специалист работал с командой с 1964 по 1978 год, а на чемпионатах мира провел во главе сборной ФРГ 25 матчей. Именно этот показатель оставался рекордным до полуфинальной встречи Франции с Испанией.

Дидье Дешам возглавил сборную Франции в июле 2012 года. За этот период он стал одним из самых успешных тренеров в истории французского футбола. Под его руководством Франция выиграла чемпионат мира 2018 года, а на мундиале 2022 года дошла до финала и стала серебряным призером турнира.

Кроме того, с Дешамом французская команда играла в финале Евро-2016, где уступила Португалии, а также одержала победу в Лиге наций в 2021 году. Его работа со сборной продолжается уже более десяти лет, и за это время Франция стабильно оставалась среди главных претендентов на победу на крупных международных турнирах.

Третье место в рейтинге тренеров по количеству матчей на чемпионатах мира занимает Карлос Альберто Паррейра. Бразильский специалист провел 23 поединка на мировых форумах, работая с различными национальными командами. На чемпионатах мира он руководил сборными Кувейта, ОАЭ, Бразилии и ЮАР.

Смотрите матч Франция – Испания онлайн!