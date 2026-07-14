Сергей Разумовский

Совсем скоро состоится один из центральных матчей чемпионата мира-2026: в полуфинале турнира сборная Франции сыграет против сборной Испании. Это противостояние определит одного из финалистов Мундиаля, который продолжит борьбу за главный трофей мирового футбола.

Матч Франция – Испания пройдет на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с Иваном Бартоном из Сальвадора.

На групповом этапе Франция одержала три победы в трех матчах. Сначала команда Дешама обыграла Сенегал со счетом 3:1, после чего уверенно победила Ирак – 3:0. В заключительном туре группы французы также не оставили шансов Норвегии, выиграв со счетом 4:1. Таким образом, сборная Франции завершила групповой раунд с максимальным результатом и вышла в плей-офф в хорошем игровом тонусе.

В матчах на вылет французская сборная также действовала очень уверенно. В 1/16 финала Франция разгромила Швецию со счетом 3:0, после чего в более напряженном поединке одолела Парагвай – 1:0. В четвертьфинале команда Дешама победила Марокко со счетом 2:0 и обеспечила себе место в полуфинале чемпионата мира.

Стартовый матч группового этапа Испания завершила нулевой ничьей против Кабо-Верде. После этого команда де ла Фуэнте значительно усилила атаку и уверенно победила Саудовскую Аравию со счетом 4:0. В третьем туре испанцы одержали важную победу над Уругваем – 1:0, что позволило им выйти в плей-офф.

В матчах плей-офф Испания также показала высокий уровень готовности. Сначала команда справилась с Австрией, победив 3:0, затем в принципиальном европейском противостоянии одолела Португалию со счетом 1:0. В четвертьфинале испанцы прошли Бельгию, выиграв 2:1, и вышли в полуфинал, где их ждет встреча с Францией.

Противостояние Франция – Испания обещает стать одним из самых интересных матчей всего чемпионата мира-2026. Французы подходят к игре с идеальной статистикой и серией побед, тогда как испанцы после не слишком яркого старта набрали форму и демонстрируют все более уверенную игру. Обе команды имеют мощный состав, большой опыт выступлений на решающих стадиях крупных турниров и амбиции побороться за титул.

Победитель полуфинального матча Франция – Испания выйдет в финал чемпионата мира-2026. В решающем поединке турнира он встретится с победителем другого полуфинала, в котором сыграют Англия и Аргентина.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч Франция – Испания, а также другие поединки чемпионата мира-2026 на платформе MEGOGO. В кабельных сетях трансляция игры будет доступна на телеканале MEGOGO Спорт.