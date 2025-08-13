Павел Василенко

Детский фонд УЕФА пригласил двух детей-беженцев принять участие в церемонии награждения вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином на сегодняшнем матче за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и Тоттенхэмом в Удине.

12-летняя Тала – палестинская девочка с ослабленным здоровьем, которую перевезли в Милан для получения надлежащей медицинской помощи, поскольку в Газе не хватает необходимого оборудования с начала войны.

Вместе с Талой на подиуме будет стоять 9-летний Мохаммед, который потерял родителей во время войны и получил серьезные ранения после авиаудара. Из-за тяжелого состояния и хрупкого возраста Мохаммеду и его бабушке повезло покинуть Газу, и их госпитализировали в Милан, где Мохаммед сейчас проходит лечение.

Девять детей-беженцев, которые происходят из разных зон конфликта (Афганистан, Ирак, Нигерия, Палестина и Украина), также приняли участие в церемонии открытия и во время построения команд демонстрировали баннер с надписью «СТОП УБИВАТЬ ДЕТЕЙ – СТОП УБИВАТЬ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ».

Девять детей являются бенефициарами одного из партнеров Фонда УЕФА для детей – Inter Campus, фонда, который, среди прочего, занимается социальной интеграцией между различными этническими группами и культурами.

Матч за Суперкубок УЕФА проходит в эти минуты. На данный момент счет 2:2.