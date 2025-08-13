Пари Сен-Жермен официально подписал вратаря Лилля Люка Шевалье.

Новый контракт рассчитан до лета 2030 года. В ПСЖ 23-летний футболист будет выступать под 30-м номером. Финансовые детали соглашения не раскрываются, однако по информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера превысила 40 миллионов евро.

Люк Шевалье является воспитанником Лилля. За первую команду он провел 127 матчей, в которых пропустил 127 голов и 44 раза оставлял ворота неприкосновенными.

В прошлом сезоне 2024/25 Шевалье вошел в символическую сборную Лиги 1, а также был номинирован на Трофей Льва Яшина. Он стал самым молодым вратарем в истории, который попал в список претендентов на эту награду.

Шевалье призван заменить в клубе Джанлуиджи Доннарумму, который покинет французский клуб.

российский голкипер Матвей Сафонов также мог претендовать на место в основе, но после перехода в клуб украинца Забарного, также вероятно покинет ПСЖ.