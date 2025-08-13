Агент Доннаруммы подтвердил работу над трансфером голкипера ПСЖ в АПЛ
Переговоров с итальянскими клубами нет, приоритет – Премьер-лига
около 1 часа назад
Агент Энцо Райола, который представляет интересы вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что работает над переходом своего клиента в один из клубов английской Премьер-лиги. Представитель игрока также подчеркнул, что переговоров с командами из Италии нет.
Переход в Премьер-лигу — правильный шаг для Джиджи, на мой взгляд. Мы работаем над этим. Мы не ведем переговоров с итальянскими клубами. Мы до сих пор шокированы отношением ПСЖ к Джиджи, — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.
Джанлуиджи Доннарумма не был включен в заявку ПСЖ на матч за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма.
Ранее сообщалось, что итальянский голкипер покинет французский клуб.