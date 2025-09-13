Павел Василенко

В Динамо прокомментировали слова бывшего селекционера клуба Артема Кравца, который ранее заявил, что вместе с Евгением Хачериди способствовал переходу защитника Брайана Себальоса в столичный клуб. Кравец также выразил удивление, почему киевляне не подписали с футболистом полноценный контракт.

В ответ бело-синие опубликовали официальное заявление на запрос сайта Динамомания, где подробно объяснили свое решение.

«Бывший футболист Динамо Себальос прибыл в Киев с заявленным, отдельно скандально известным селекционером, ростом 192 см. Однако на медосмотре оказалось, что по дороге в Украину он «потерял» 10 сантиметров. Но это лишь один момент. Далее выяснилось, что он слишком склонен к травматичности: более половины времени пребывания в Киеве, к сожалению, провел в лазарете. Третьим фактором стала неуверенная игра защитника в футболке Динамо: в решающие моменты матчей он регулярно ошибался. И ко всему этому – игрок постоянно был напуган из-за войны в стране и откровенно не имел желания оставаться здесь. В конце концов, он просто уехал – и больше мы его не видели. К сожалению, в этой истории нашему бывшему селекционеру нечем гордиться. Ее просто нужно как можно скорее забыть и больше никогда не возвращаться»

Себальос выступал за Динамо на правах аренды из Форталезы на правах аренды в первой части сезона 2024/25. За киевский клуб колумбиец провел четыре матча, забив один гол.

Зимой 2025 года Себальос за 1,7 млн евро перешел в американский клуб Нью-Инглэнд Революшн.