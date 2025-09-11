Бывший нападающий и сотрудник киевского Динамо Артем Кравец в публикации о причинах своего увольнения из клуба на Facebook рассказал о проблемах украинского футбола.

С первого дня работы я искал возможности для обучения и нашел ее. Пройдя 10-месячную программу от ECA, я понял, что нашему футболу не только есть куда двигаться, но и он даже на 10% не реализует свой потенциал. Многие вещи, которые для меня и во всем европейском футболе считаются давно всеми понятыми и оставленными в прошлом, у нас в Украине процветают. Вы скажете: «Так у нас же столько футболистов, которых покупают за миллионы!». А дело в том, что они растут не благодаря, а вопреки всем факторам…

Приведу пример. Только я пришел работать, один очень талантливый парень хотел поехать играть в очень известный итальянский клуб, потому что… С ним и его отцом даже нормально поговорить не могли. При всем этом они хотели быть в «Динамо», но хотели понимать, куда движется клуб.

Таких примеров можно привести десятки, а то и сотни. Дело не в том, чтобы кого-то унизить или «надавить на больное», а в том чтобы двигаться в правильном направлении. У нас очень много талантливых детей, очень-очень-очень-очень много, сравнивая с европейскими странами! Там детей ищут из-под земли, чтобы найти все таланты. Но так, как работают с нашими детьми, не удивительно, что мы в полной заднице...