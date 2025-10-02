Кристал Пэлас начинает свою первую европейскую кампанию в истории с поединка против Динамо Киев в Лиге конференций УЕФА. Матч состоится на нейтральном поле в Польше.

Форма команд

Динамо Киев, которое еще недавно выступало в Лиге чемпионов, в этом сезоне вылетело из обеих квалификаций – ЛЧ и ЛЕ. Однако «бело-синие» идут без поражений в шести последних матчах (3 победы, 3 ничьи) и надеются выступить лучше, чем в прошлогодней Лиге Европы, где команда одержала лишь одну победу на групповом этапе.

Кристал Пэлас находится на подъеме – «орлы» не проигрывают уже 18 матчей подряд во всех турнирах (10 побед, 8 ничьих), что является повторением клубного рекорда. В прошлые выходные команда Оливера Гласнера сенсационно нанесла Ливерпулю первое поражение в сезоне (2:1), забив решающий гол на 97-й минуте. Именно благодаря победе в Кубке Англии прошлого сезона клуб получил право дебютировать в еврокубках.

История противостояний

Динамо имеет лишь 5 побед в 30 матчах против английских клубов (9 ничьих, 16 поражений). В последний раз киевляне встречались с представителем АПЛ в сезоне 2018/19, когда уступили Челси с общим счетом 0:8. Для Кристал Пэлас это будет первая встреча с командой из Украины.

Горячие факты

Последние 5 матчей Динамо принесли в среднем 4,4 гола.

Ни один из трех еврокубковых «домашних» матчей Динамо в этом сезоне не завершился с обоюдными голами.

Пэлас сохранил «сухие» ворота в 3 из 4 выездных матчей сезона.

В 4 из 5 последних матчей Пэласа больше голов забивали во втором тайме.

Ключевые игроки

В составе Динамо выделяется Александр Караваев, который принял участие в четырех голах за последние четыре матча (3 гола, 1 ассист). У Кристал Пэлас – Жан-Филипп Матета, автор решающего гола в квалификации этого турнира.

Ожидается, что Динамо сыграет без травмированного Дениса Попова. У Пэласа кадровых потерь нет.

