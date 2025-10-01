Перед матчем Лиги конференций с английским Кристал Пэлас главный тренер Динамо Александр Шовковский ответил на вопросы прессы и обозначил подходы команды к поединку.

Когда мы находимся в таком насыщенном графике, мы должны делать ротацию, не можем обойтись без этого. Это важно — чтобы игроки понимали свою ценность и чтобы не «перегружать» кого-то, снижая его эффективность. Ротация будет, но она не скажется на наших стратегических планах. В каждом матче мы будем играть максимально, перед командой всегда стояли, стоят и будут стоять задачи побеждать.

К сожалению, на всех игроков рассчитывать не можем. Те исполнители, которые отсутствовали в матче с Карпатами, до сих пор восстанавливаются — и это для нас определенная проблема.

Кристал Пэлас — клуб АПЛ, и почти каждую вторую игру английские команды играют в еврокубках — это может быть Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций. Например, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл — можно называть и других. Это, конечно, добавляет привлекательности АПЛ — это сильнейшая лига в мире. Мы это понимаем и акцентировали внимание команды на этом. Чтобы играть с такими командами, нужно быть готовыми на 100 %, а еще нужно реализовать эту готовность — и это уже зависит от физического и психологического состояния футболистов. Мы это хорошо понимаем и обсудили, — цитирует Шовковского сайт Динамо.