Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер поделился своими ожиданиями от встречи основного этапа Лиги конференций против киевского Динамо.

«Мы уважаем Динамо Киев. Это одна из двух топ-команд Украины. Мы внимательно анализировали их футбол, они обычно играют 4-3-3 с техническими игроками на флангах. Они хотят контролировать мяч и доминировать, это их ДНК.

Не ожидаю, что Динамо будет глубоко сидеть в обороне. Это не их стиль. Но если так случится, у нас есть опции, чтобы пройти их оборону. Считаю, что у нас достаточно качества в атаке, чтобы забить любому сопернику.

Динамо много забивает, но много пропускает. Посмотрим, что получится у нас. Победа над Ливерпулем в АПЛ? Это лишь начало сезона. У нас амбициозная команда, но следует сохранять спокойствие», – сказал Гласнер.