Павел Василенко

Сегодня киевское Динамо сыграет матч первого тура Лиги конференций с английской командой Кристал Пэлас. Встреча пройдет на стадионе «Motor Lublin Arena», что в польском городе Люблин. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Аналитики ведущей букмекерской конторы проанализировали шансы обеих команд на победу и определились с фаворитом. По их мнению, лидером ставок является Кристал Пэлас.

Коэффициенты на матч-ответ Динамо – Кристал Пэлас

Победа Динамо – 5.60

Ничья – 4.45

Победа Кристал Пэлас – 1.57

Расписание матчей Динамо в Лиге конференций 2025/26

1-й тур. 2 октября, 19:45. Динамо – Кристал Пэлас (Англия)

2-й тур. 23 октября, 22:00. Самсунспор (Турция) – Динамо

3-й тур. 6 ноября, 22:00. Динамо – Зриньски (Босния и Герцеговина)

4-й тур. 27 ноября, 19:45. Омония (Кипр) – Динамо

5-й тур. 11 декабря, 19:45. Фиорентина (Италия) – Динамо

6-й тур. 18 декабря, 22:00. Динамо – Ноа (Армения)

Восемь лучших команд по итогам основного этапа выходят напрямую в 1/8 финала, а те, кто займут места с 9-го по 24-е, будут бороться в плей-офф (1/16 финала) за право пройти дальше. Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года на стадионе «Red Bull Arena» в Лейпциге.