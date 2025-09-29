Цыганик: «Шовковский заслужил право самостоятельно принимать решение, оставаться в клубе или нет»
Журналист поддержал тренера, под которым шатается тренерское кресло
около 13 часов назад
Игорь Цыганык в эфире собственной программы Цыганык Live высказался относительно давления на наставника киевского Динамо Александра Шовковского.
Шовковский – легенда киевского Динамо, легенда украинского футбола. Я считаю, что он заслуживает некоторого снисхождения. Это моя точка зрения. Но он должен предпринимать определенные шаги, чтобы люди видели, что что-то происходит, что-то меняется. Давайте попробуем понять, готов ли Шовковский на данном этапе что-то изменить в сложившейся ситуации. Потому что, как я понимаю, он все-таки заслужил право самостоятельно принимать решение, оставаться или не оставаться в клубе. У него есть еще убеждение в том, что он может что-то изменить. Давайте подождем – отметил журналист.
Напомним, в седьмом туре УПЛ Динамо на выезде сыграло вничью с львовским Карпатами (3:3), пропустив третий гол в компенсированное арбитром время.