Сергей Разумовский

УЕФА изменил количество желтых карточек, после получения которых игроки и официальные лица команд будут пропускать матчи на общих этапах еврокубковых турниров. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее автоматическая дисквалификация на один матч наступала после трех предупреждений. Теперь футболист или представитель команды будет пропускать следующий матч после четырех желтых карточек.

Изменения связаны с увеличением количества матчей на общих этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Если ранее команды проводили по шесть встреч, то теперь этот показатель составляет восемь матчей.

Чтобы избежать разночтений в период февральской регистрации, новое правило также распространили на Лигу конференций. В этот период футболисты могут переходить между клубами, участвующими в разных еврокубковых турнирах. При этом общий этап Лиги конференций по-прежнему будет состоять из шести матчей.

Кроме этого, игроки будут получать дисквалификацию на один матч после каждых чётных количеств жёлтых карточек, начиная с шестой. Таким образом, наказание будет наступать после шести, восьми, десяти и большего количества предупреждений.

В сезоне, который идет, украинские клубы также участвуют в квалификации еврокубков. Шахтёр как чемпион Украины получил прямую путёвку на общий этап Лиги чемпионов после того, как освободилось одно из вакантных мест.

Динамо, чтобы выйти на общий этап Лиги конференций, необходимо пройти ещё две стадии квалификации. В третьем раунде киевская команда встретится с Карабахом, а в раунде плей-офф может сыграть с победителем противостояния между Твенте и ДАКом 1904.