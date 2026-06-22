Сергей Разумовский

Киевское Динамо определилось с еще одним соперником в рамках австрийского тренировочного сбора. По информации Dynamo.kiev.ua, команда проведет контрольный матч против австрийского Блау-Вайсс Линц.

Встреча запланирована на 2 июля. Соперником киевлян станет местный клуб из Линца, который по итогам сезона-2025/26 покинул высший дивизион чемпионата Австрии.

Перед этим Динамо проведет еще два спарринга. 24 июня команда сыграет со словацкой Жилиной, а 28 июня встретится с польской Вечистой из Кракова. Известно также, что матч против Жилины начнется в 18:00 по киевскому времени.

После добавления поединка с Блау-Вайсс Линц календарь контрольных матчей Динамо на австрийском сборе выглядит так:

24 июня: Динамо – Жилина, Словакия

Динамо – Жилина, Словакия 28 июня: Динамо – Вечиста, Краков, Польша

Динамо – Вечиста, Краков, Польша 2 июля: Динамо – Блау-Вайсс Линц, Австрия

Динамо – Блау-Вайсс Линц, Австрия 3 июля: Динамо – ЛАСК, Австрия

Австрийский сбор является частью подготовки киевской команды к новому сезону. Тренерский штаб использует контрольные матчи для проверки физического состояния футболистов, игровых связей и тактических наработок.

Напомним, первый спарринг этого межсезонья Динамо провело 20 июня. Киевляне встречались с пражской Славией, а матч завершился вничью со счетом 1:1.