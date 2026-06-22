Динамо на сборе в Австрии сыграет против команды, которая играла в Бундеслиге
Она покинула элитный дивизион по итогам сезона-2025/2026
около 2 часов назадПодписаться в
Киевское Динамо определилось с еще одним соперником в рамках австрийского тренировочного сбора. По информации Dynamo.kiev.ua, команда проведет контрольный матч против австрийского Блау-Вайсс Линц.
Встреча запланирована на 2 июля. Соперником киевлян станет местный клуб из Линца, который по итогам сезона-2025/26 покинул высший дивизион чемпионата Австрии.
Перед этим Динамо проведет еще два спарринга. 24 июня команда сыграет со словацкой Жилиной, а 28 июня встретится с польской Вечистой из Кракова. Известно также, что матч против Жилины начнется в 18:00 по киевскому времени.
После добавления поединка с Блау-Вайсс Линц календарь контрольных матчей Динамо на австрийском сборе выглядит так:
- 24 июня: Динамо – Жилина, Словакия
- 28 июня: Динамо – Вечиста, Краков, Польша
- 2 июля: Динамо – Блау-Вайсс Линц, Австрия
- 3 июля: Динамо – ЛАСК, Австрия
Австрийский сбор является частью подготовки киевской команды к новому сезону. Тренерский штаб использует контрольные матчи для проверки физического состояния футболистов, игровых связей и тактических наработок.
Напомним, первый спарринг этого межсезонья Динамо провело 20 июня. Киевляне встречались с пражской Славией, а матч завершился вничью со счетом 1:1.