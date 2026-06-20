Динамо сыграло вничью с европейским чемпионом на сборах в Австрии
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около 2 часов назадПодписаться в
Киевское Динамо» сыграло свой первый спарринг на летних сборах в Австрии. Соперником подопечных Игоря Костюка стал действующий чемпион Чехии – пражская Славия. Контрольный матч завершился вничью с счетом 1:1.
Соперникам Динамо удалось открыть счет в начале встречи. До взятия ворот привела розыгрыш штрафного – Лабик сделал подачу вглубь штрафной площадки бело-синих, где Пиколон оказался первым на мяче и реализовал свой шанс.
Киевлянам удалось сравнять счет на 86-й минуте. Рубчинский изысканным пасом вывел Волошина один на один с вратарем, а тот без проблем забил мяч.
Следующий контрольный матч на летних сборах Динамо сыграет 24 июня против словацкой Жилины.
Контрольный матч
Динамо – Славия – 1:1
Голы: Волошин, 86 – Пиколон, 4.
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