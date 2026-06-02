Сергей Разумовский

Киевское Динамо подписало нового вратаря. По информации INSIDE UPL, столичный клуб оформил трансфер 23-летнего голкипера тернопольской Нивы Ильи Ольхового.

Ольховой является воспитанником тернопольского футбола. Свои первые шаги он делал в ДЮСШ Тернополь, после чего попал в структуру ФК Львов. После прекращения существования львовского клуба в 2023 году вратарь перебрался в Минай. Впоследствии закарпатский клуб также прекратил существование, и после этого Ольховой продолжил карьеру в тернопольской Ниве.

В нынешнем сезоне голкипер был одним из основных игроков Нивы. Он провел 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 31 мяч. При этом в 11 матчах Ольховой сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. По оценке портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего вратаря составляет 175 тысяч евро.

Напомним, год назад, Динамо уже подписывало игрока из тернопольской Нивы. Речь о защитнике Василии Буртнике, который не провел ни одного матча за киевлян и вернулся обратно.