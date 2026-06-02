Сергей Разумовский

В четвертьфинале Roland Garros-2026 произошло украинское «дерби»: Элина Свитолина встретилась с Мартой Костюк, и путевку в полуфинал завоевала именно младшая из украинок.

Перед матчем Свитолина имела преимущество в личных встречах — две победы в трех поединках, тогда как Костюк выиграла один раз. При этом одна из побед Элины была одержана не в официальном турнире, а в выставочном матче.

Первый сет лучше провела Марта. Она сразу захватила инициативу, повела 3:0 и сохранила контроль над партией до ее завершения — 6:3.

Во втором сете ситуация изменилась. Свитолина добавила в темпе, увереннее начала действовать на своей подаче и довольно уверенно сумела сравнять счет по партиям, отдав сопернице лишь два гейма — 6:2.

Победительница определилась в решающем третьем сете, где сильнее снова была Костюк. Марта завершила матч еще одной уверенной партией — 6:2, и таким образом вышла в полуфинал турнира.

В матче за выход в финал Костюк сыграет против «нейтральной» мирры андреевой. Если украинка пройдет дальше, в решающем матче ее потенциальной соперницей может стать арина сабаленка.

На пути к четвертьфиналу Свитолина победила Анну Бондар, Кейтлин Кеведо, Тамару Корпач и Белинду Бенчич. Костюк перед украинским дерби выбила из турнира Оксану Селехметьеву, Кэти Волинец, Викторию Голубич и Игу Швентек.